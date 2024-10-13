“Маємо ухилятись від зіткнень з російськими військами”: Гетьман — про Курську операцію

Українським військовим у Курській області потрібно маневрувати й уникати лобових зіткнень.

Таку думку він висловив майор запасу Національної гвардії України, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман в ефірі “Еспресо”.

За його словами, на Курщині кратна перевага російських військ, але тримати якісь рубежі та “боротись відважно” — там такого завдання нема.

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“Ми маємо маневрувати, ми маємо ухилятись від лобових ударів і зіткнень з російськими військами. Як казали кадирівці: “Ми хотіли дати їм відсіч, але вони нас обійшли”, тобто ми маємо маневрувати та вести там бойові дії, щось схоже на партизанські дії для того, щоб тримати в напрузі російські війська і примушувати тримати там велику кількість власних військ на відміну від невеликої кількості наших. Тому всі ті позиції, де вони там просунулись, де вони не просунулись, ми все одно будемо маневрувати. Всю Курщину можна намалювати сірою зоною, якщо посилатися на мапу Deep State", — сказав він.

Олексій Гетьман вважає, що Курська операція вже мала позитивний результат для України.

"Ми багато чого досягли цією операцією: політичний, інформаційний вплив і так далі, багато чого позитивного вже є. Але зараз уникати бойових зіткнень, а якщо треба — відійти взагалі з території РФ, то можна і відійти, нічого страшного немає”, — вважає Гетьман.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна припустилася стратегічної помилки в Курській операції.

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