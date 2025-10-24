"Маємо відтягнути початок опалювального сезону": нардеп описав проблеми з газом в Україні

Опалення / © УНІАН

Реклама

В Україні слід відтермінувати початок опалювального сезону для заощадження дефіцитних запасів газу. Проблема з блакитним пальним виникла через зменшення видобутку внаслідок російських атак і через вичерпання грошей на контракти для закупівель газу. На щастя, Норвегія напередодні виділила Україні 150 млн дол. для цих закупівель, але повністю це проблему не вирішить.

Про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк розповів у ефірі телеканалу «Новини.Live».

Нардеп наголосив, що Україні необхідно сьогодні заощаджувати кожен кубометр газу.

Реклама

«Якщо буде така можливість, і погодні умови будуть сприяти, я вважаю особисто, що ми маємо настільки, наскільки це можливо, відтягнути початок опалювального сезону і не спалювати дарма сьогодні такий дефіцитний газ, який ми сьогодні маємо», — висловився Нагорняк.

Або ж, додав він, опалювальний сезон можна розпочати вчасно, і якщо потім буде потепління, можна буде зменшити споживання газу.

Політик також пояснив, чому «Нафтогаз» завершив закачування газу. Річ у тім, що в компанії вичерпались гроші на контракти, за якими закуповувався газ, хоча самі контакти ще не закінчились.

У цьому контексті нардеп назвав гарним сигналом той факт, що напередодні Норвегія виділила додаткових 150 млн дол. на закупівлю газу для України.

Реклама

«Норвежці великі молодці. Якщо не помиляюсь, в цьому році від них це друга допомога. 200 мільйонів було чи 250, і це 150 мільйонів. Це грантова допомога, це безповоротні кошти, які Норвегія нам надає на закупівлю газу. Ну і якщо уряд виділяє 8-4 мільярда гривень на закупівлю газу, то значить ситуація достатньо непроста», — розповів Нагорняк.

Він повідомив, що наразі «Нафтогаз», скоріш за все, з інших джерел від партнерів додатково закуповуватиме газ і закачуватиме в українські сховища.

«Зазвичай „Нафтогаз“ використовує газ, який видобуває „Укргазвидобування“, і частково відбирає із газосховищ. Коли ж, відповідно, ми сьогодні зменшили не споживання, а сам газовий видобуток внаслідок російських атак, «Нафтогаз» буде відбирати більшими обсягами з наших газосховищ і поступово буде туди дозакачувати газ за кошти, які буде, як-то кажуть, «колядувати». Сьогодні чи вчора вночі «наколядували» в бюджеті України. Що там під Різдво, де наколядують далі? Це вже, як-то кажуть, їхня спроможність і креатив, як їм вдасться в інших партнерів», — пояснив непросту ситуацію народний обранець.

Він додав, що «Нафтогаз», купуючи газ по 500 дол. за 100 куб. м, продає його для населення зі знижкою — за 200 дол. Зі знижками газ продається і для теплокомуненерго, для газової генерації, яка сьогодні працює на газопоршневій, на газотурбінній та інших видах систем.

Реклама

«Нафтогаз» продає зі знижкою. Тому я не розумію, що ми робитимемо навесні 2026 року з «Нафтогазом», з їхньою фінансовою спроможністю розраховуватись по цих кредитах. Тому що «Нафтогаз» бере кредити і в «Ощадбанку», і в «Укргазбанку», і в ЄБРР, і в Європейському інвестиційному банку. Вони, дійсно, величезну кількість кредитів сьогодні набрали для того, щоб закупити газ, щоб пройти цей опалювальний сезон», — розповів Нагорняк.

Нагадаємо, як повідомив 21 жовтня керівник «Укренерго» Віталій Зайченко, початок опалювального сезону в усіх регіонах країни очікується протягом 10 днів.

За словами нардепа Михайла Бондаря, в Україні існує високий ризик дефіциту газу в грудні-січні, тож «опалювальний сезон під великим питанням».