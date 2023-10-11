Маємо всі докази: Зеленський розповів Нетаньяху про звʼязок Росії з ХАМАСом

Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньяху про звʼязок Росії з терористичним угрупованням ХАМАС.

Про це він розповів під час телефонної розмови, інформує France 2.

У повідомленні вказується, що Кремль надає терористам підтримку у проведенні операцій, зокрема вона допомагає терористичному угрупованню ХАМАС.

"Для наших спецслужб це очевидно. Ми маємо всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", - заявив український лідер.

Крім того, Зеленський заявив, що це не вперше, коли РФ робить такі дії, адже вона робила це в Сирії і робить в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не рекомендує третім сторонам втручатись у конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України.

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