Маємо всі докази: Зеленський розповів Нетаньяху про звʼязок Росії з ХАМАСом

Росія підтримує терористів та сама вчиняє подібні дії.
Президент України Володимир Зеленський розповів прем'єр-міністру Ізраїля Беньяміну Нетаньяху про звʼязок Росії з терористичним угрупованням ХАМАС.
Про це він розповів під час телефонної розмови, інформує France 2.
У повідомленні вказується, що Кремль надає терористам підтримку у проведенні операцій, зокрема вона допомагає терористичному угрупованню ХАМАС.
"Для наших спецслужб це очевидно. Ми маємо всі докази, які змушують нас вважати, що Росія сприяє проведенню певних терористичних операцій", - заявив український лідер.
Крім того, Зеленський заявив, що це не вперше, коли РФ робить такі дії, адже вона робила це в Сирії і робить в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що не рекомендує третім сторонам втручатись у конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС.
Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України.
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