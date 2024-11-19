Маємо закінчити цю війну так, щоб Путін в Україну не повернувся – Зеленський

Українські бійці дали і продовжують давати гідну відсіч ворогові.
Україна має закінчити цю війну так, щоб Путін на нашу територію не повернувся. Це наш обов’язок.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.
"1000 днів цієї війни. 1000 днів як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть беззубим Путін в Україну не повернувся. Ми повинні це забезпечити – це наш обов'язок", – наголосив президент в Раді.
Нагадаємо, Глава держави Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. Він передбачає 10 пунктів.
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