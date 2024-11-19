Маємо закінчити цю війну так, щоб Путін в Україну не повернувся – Зеленський

Україна має закінчити цю війну так, щоб Путін на нашу територію не повернувся. Це наш обов’язок.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу у ВРУ.

"1000 днів цієї війни. 1000 днів як українці дали Путіну по зубах. Ми маємо закінчити цю війну, завершити її справедливо, але так, щоб навіть беззубим Путін в Україну не повернувся. Ми повинні це забезпечити – це наш обов'язок", – наголосив президент в Раді.

Нагадаємо, Глава держави Володимир Зеленський представив План внутрішньої стійкості України. Він передбачає 10 пунктів.

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