Маєтки Медведчука у Києві та в Карпатах досі охороняє поліція — розслідування

Розкішна нерухомість, яка належить сім’ї державного зрадника Віктора Медведчука досі не конфіскована і перебуває під охороною поліції в інтересах власників. Йдеться про маєток у Києві, SPA-готель “Бескид” на Івано-Франківщині та його закарпатську дачу “Ведмежа діброва”.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Столичний маєток, який належить дружині Медведчука Оксані Марченко, арештований, але досі не переданий в управління державі. Поліція охорони надає тут послуги безпеки на платній основні.

Столичний маєток, який належить дружині Медведчука Оксані Марченко / Фото: bihus.info

За інформацією видання, замовив охорону так званий “завгосп Медведчука” Олександр Сіропол, який підписав договір охорони у жовтні 2022 року. Раніше за охорону будинку платив син Оксани Марченко.

Крім того, поліція охорони досі надає платні послуги на двох інших об’єктах.

SPA-готель “Бескид” в карпатському урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині належить компанії “Укркапітал”, яка “історично” є фірмою Медведчука та яку він переписав на свою дружину.

SPA-готель “Бескид” в карпатському урочищі Йозифсталь на Івано-Франківщині / Фото: bihus.info

Закарпатська дача Медведчука “Ведмежа діброва” у селі Жденієво належить фірмі “Спорт-Тур” Медведчука-Марченко. Вона арештована, передана в управління АРМА, але не конфіскована. Тимчасового управителя досі не знайшлося, тут все ще присутня поліція охорони.

Закарпатська дача Медведчука “Ведмежа діброва” у селі Жденієво / Фото: bihus.info

За інформацією видання, договір на охорону обох “карпатських” об’єктів Медведчука укладено з фірмою “Файрікс груп”.

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Тобто попри санкції з блокування усіх активів Медведчука і Марченко, їм, вочевидь, вдається оплачувати послуги поліції охорони за допомогою “завгоспа Медведчука” і ТОВ “Файрікс груп”.

Нагадаємо, державний зрадник та кум Путіна Віктор Медведчук після обміну на українських військовополонених перебуває у своїх кремлівських покровителів в Росії та продовжує насолоджуватися розкішним життям. Нещодавно він став власником швидкісної яхти Pershing 9X італійського виробництва вартістю 9 млн 627 тисяч доларів.

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