Маєтки у Буковелі і Яремчі: військком з Рівного, який побив солдата, "забув" задекларувати майна на 46 млн грн

Військком з Рівного володів будинками та земельними ділянками у курортних зонах Буковелі та Яремчі та квартирами в Івано-Франківську, які були оформлені на тітку-пенсіонерку та сторонню особу.

У голови Рівненського обласного територіального центру комплектування Сергія Луцюка, який биткою гамселив підлеглого, виявили незадекларовані нерухомість та земельні ділянки на 46 млн грн.

Про це передає пресслужб ДБР.

Так, рівненський обласний військком має:

будинок площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу "Буковель";

площею 280 кв. м у селі Поляниця у курортній зоні гірськолижного комплексу на сусідній ділянці – будівництво готелю у форматі розкішного котеджного містечка площею майже 500 кв. м.

На фото очевидно, саме те будівництво готелю

Крім того, дозвілля в проводив на власній дачі площею 316 кв. м неподалік міста Яремче із домашнім більярдом та ставком, у якому розводив елітні види риби.

Рівненський військком полюблав грати у більярд у своєму маєтку в Карпатах

Поблизу маєтку – ставок для риболовлі та альтанка для відпочинку

За документами, все це майно належить тітці-пенсіонерці та сторонній довіреній особі.

Також в Івано-Франківську у Сергія Луцюка є:

3 квартири (загальна площа майже 200 кв. м)

(загальна площа майже 200 кв. м) 2 гаражі.

В одному з цих приміщень ДБРівці також знайшли квадрокоптер, що використовується бійцями на передовій. Звідки він – з'ясовуватимуть.

"Причетність посадовця до нерухомості підтверджують його телефонні розмови та переписування. Чоловік приймав рішення щодо будівництва, вів перемовини про вартість тих чи інших об’єктів під час купівлі, домовлявся про оформлення паперів на підставних осіб", – зазначили у ДБР.

Один із маєтків військкома

Також читайте Працівник ТЦК постачав наркотики своєму керівнику, який биткою відгамселив військового у Рівному

Різниця між вартістю виявленої нерухомості та офіційно підтвердженим заробітком посадовця сягає понад 46,6 млн гривень.

Нагадаємо, що від З липня Луцюк перебуває під вартою без права внесення застави через підозру у скоєнні іншого злочина — застосуванні насильства щодо підлеглого. Скандал виник після того, як у Мережі з'явилося відео, де рівненський військком лупцює биткою підлеглого, бо той начебто хотів його "здати". Також Луцюк підозрюється у грабежі.

Наразі він відсторонений від службових обов’язків та перебуває під вартою без можливості внесення застави. Військовий подавав апеляцію, щоб оскаржити запобіжний захід та поновитися на посаді, проте його клопотання були відхилені. Військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: