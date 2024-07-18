Маєтків на мільярд: арештовано майно довіреної особи Януковича (фото)

За матеріалами СБУ та Нацполіції арештовано майно екснардепа від "Партії регіонів", який довіреною особою експрезидента Віктора Януковича. Колишній депутат підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань.

Про це повідомили в СБУ.

Суд арештував активи екснардепа-регіонала на загальну суму понад 1 млрд грн. Йдеться про банківські рахунки та чотири квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також сім авто преміум-класу, серед яких Maybach.

Зазначається, що фігурант справи був довіреною особою Януковича та входив до забороненої сьогодні "Партії регіонів".

У матеріалах справи йдеться, що до початку повномасштабної війни колишній депутат виїхав за кордон та організував оптове виробництво медпрепаратів для незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР". Насамперед це знеболювальні засоби для аптечок окупантів та військових шпиталів "республік".

Для виробництва медикаментів екснардеп задіяв підконтрольну йому фармакологічну компанію в окупованій Горлівці на Донеччині.

"Після відкриття рахунків у "республіканському банку днр" підприємство фігуранта щорічно сплачувало до бюджету терористичної організації "днр" податки, які згодом йшли на фінансування незаконних збройних формувань", – зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили фігурантам справи про підозру у фінансуванні тероризму, вчиненому організованою групою осіб.

Щодо екснардепа та інших фігурантів триває розслідування, аби встановити всі обставини злочину та притягнути винних до відповідальності.

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Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

Арештоване майно довіреної особи Віктора Януковича / Фото: СБУ

До слова, в Україні судитимуть чинного нардепа Олександра Пономарьова, підозрюваного у держзраді та колабораціонізмі. За даними слідства, афілійовані з депутатом підприємства в окупованих Бердянську та Криму налагодили реалізацію продукції, яку збували підприємствам РФ.

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