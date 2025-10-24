Маєтки біля Києва під час війни: ексміністр Чернишов став фігурантом нового розслідування

Скандальне будівництво в Козині / © скриншот з відео

Через будівництво маєтків у Козині Київської області на десятки мільйонів гривень колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов став фігурантом нового розслідування НАБУ та САП.

Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела в цих антикорупційних органах.

Співрозмовники журналістів стверджують, що НАБУ та САП провели приблизно 20 санкціонованих судом обшуків, пов’язаних із будівництвом, яке велося через підконтрольні Чернишову та його дружині компанії.

В ухвалах суду, які опинилися у розпорядженні «УП», йдеться про ТОВ «Блум девелопмент» та обслуговувальний кооператив «Сонячний берег», через які було набуте «нерухоме майно у вигляді земельних ділянок і будинків, розташованих за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин».

У згаданих ухвалах суду вказується, що власниця «Блум девелопмент» Лілія Лисенко може бути довіреною особою Чернишова, оскільки той виписав на неї 6 довіреностей.

Припускається, що цими діями було вчинено злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Джерела «УП» повідомляють, що, за інформацією слідства, сукупний дохід Чернишова та його дружини за 2019–2024 роки становив 106 млн грн, чого недостатньо для будівництва такої нерухомості — її вартість може сягати десятків мільйонів доларів.

Журналісти зауважили, що будівництво чотирьох маєтків у Козині площею близько 1000 кв. м кожен розпочалося 2019 року і тривало навіть під час повномасштабного вторгнення — у 2022–2025 роках.

«З огляду на відсутність у Чернишова О.М. та Чернишової С.О. легальних джерел доходів, які б забезпечували набуття у власність вищевказаного нерухомого майна, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти могли бути одержані злочинним шляхом з подальшим їх маскуванням у нерухомість», — йдеться у документі, який потрапив до рук журналістів.

Нагадаємо, колишнього міністра національної єдності та ексвіцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова вже звинувачують у корупції. Його підозрюють у незаконних оборудках навколо будівництва багатоповерхівки під Києвом. Раніше ТСН.ua детально розповів про скандал із Чернишовим та які можуть бути наслідки для ексміністра.