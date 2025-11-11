Маєтки в Козині та мільйонні "відкати": що відомо про корупційні справи Олексія Чернишова

Олексій Чернишов

Колишній віцепремʼєр — ексміністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов знову засвітився у гучному корупційному скандалі. Цього разу мова йде про організацію масштабної схеми «відкатів» у державному секторі енергетики, а саме в НАЕК «Енергоатом».

У ЗМІ припускають, що саме Чернишов систематично отримував хабарі, причому частина цих коштів була отримана через його дружину у київській медичній клініці.

Підозри щодо його незаконного збагачення посилилися також через нове розслідування про легалізацію мільйонів через будівництво елітних маєтків у Козині.

Що відомо про скандали, у яких фігурує Чернишов — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Підозра у зловживанні посадою та отримання хабаря

За даними слідства у листопаді 2021 року забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко звернулися до Чернишова з проханням посприяти незаконному заволодінню понад 11 га землі державної агрофірми «Квіти України» в Києві. Чернишов делегував координацію своєму раднику Максиму Горбатюку.

За реалізацію схеми чиновники отримали неправомірну вигоду у 16,8 мільйона гривень у вигляді квартирних знижок: квадратний метр коштував їм лише 1-8 тисяч гривень (при ринковій ціні приблизно 30 тисяч гривень). ВАКС узяв під варту Горбатюка та Володіна із заставами у 25 та 20 мільйонів гривень відповідно.

© Facebook-сторінка Олексія Чернишова

Відтак 26 червня Чернишов отримав підозру від НАБУ та САП у зловживанні владою та отриманні неправомірної вигоди. А вже 27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді понад 120 мільйонів гривень застави. Суд також зобов’язав підозрюваного носити електронний браслет.

Згодом, 2 липня за Чернишова внесли заставу в повному обсязі.

Будівництво маєтків у Козині під час війни

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов восени 2025 року став фігурантом нового розслідування НАБУ та САП, пов’язаного з будівництвом маєтків на десятки мільйонів гривень у Козині. Слідство провело близько 20 обшуків та припускає, що нерухомість (чотири маєтки площею близько 1000 м² кожен) набувалася через підконтрольні компанії, що може бути легалізацією (відмиванням) злочинних доходів (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Скандальне будівництво в Козині / © скриншот з відео

Сукупний легальний дохід Чернишова та його дружини за 2019–2024 роки (106 млн грн) визнано недостатнім для такого будівництва, вартість якого може сягати десятків мільйонів доларів.

«З огляду на відсутність у Чернишова О.М. та Чернишової С.О. легальних джерел доходів, які б забезпечували набуття у власність вищевказаного нерухомого майна, існують обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти могли бути одержані злочинним шляхом з подальшим їх маскуванням у нерухомість», — йдеться у документі, який потрапив до рук журналістів «Української правди».

Чернишов фігурує у резонансній справі щодо «Енергоатому»: скільки грошей отримав посадовець

Нещодавно НАБУ оприлюднило нові дані щодо корупції в «Енергоатомі». Встановлено, що керівник фінансової «пральні», відомий як «Карлсон», контролював потоки, які надалі інвестувалися в елітні будинки та квартири.

Крім того, у межах спецоперації «Мідас» детективи зафіксували, як учасники групи передали велику суму грошей колишньому віцепрем’єр-міністру України, відомому за псевдонімом «Че Гевара».

За даними слідства, чиновник та його довірені особи отримали 1,2 мільйона доларів США та майже 100 тисяч євро готівкою. Передавання коштів відбувалося як безпосередньо в офісі, так і в медичній клініці в центрі Києва, що належала одному з учасників групи.

Слідство зафіксувало численні діалоги, зокрема між «Шугарменом» та координатором, щодо передачі 500 тисяч доларів В окремій розмові «Че Гевара» домовлявся, як передати кошти «щоб не привертати зайвої уваги», на що отримав пораду «відправимо дружину».

Скрин відео НАБУ Операція Мідас: ЧЕ ГЕВАРА / © НАБУ

Встановлено, що останню частину отримала дружина «Че Гевари» (професорка та докторка наук) 9 травня 2025 року у приміщенні медичної клініки в Києві. Це відбулося вже після того, як сам ексвіцепрем’єр став фігурантом розслідування. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Хоча у справі не вказується ім’я, проте за даними з різних ЗМІ, йдеться про Олексія Чернишова. НАБУ та САП повідомили йому про підозру в незаконному збагаченні.

