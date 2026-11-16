Маєток Покорщина на Чернігівщині переходить під опіку Акіма Галімова і його фонду на 49 років

Маєток Покорщина / © 1+1 media

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Покорщина, маєток козацької старшини, нарешті має свого господаря. Ним став Акім Галімов та Фонд збереження національної спадщини «Реальна історія», що офіційно отримав в оренду цей садибний комплекс в Козельці Чернігівської області на 49 років. Це рішення створює юридичні та організаційні передумови для системного відновлення пам’ятки національного значення та її подальшого розвитку як музейного й культурного простору.

Нагадаємо, що цьогоріч у вересні Чернігівська обласна рада, що є балансоутримувачем Покорщини, ухвалила рішення про передачу комплексу в оренду «Реальній історії», а вже у листопаді було укладено відповідний договір.

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Команда «Реальної історії» опікується Покорщиною з 2024 року. За цей час вдалося провести низку важливих робіт, спрямованих на збереження маєтку: організувати толоки з упорядкування території, реалізувати перший етап протиаварійних робіт, підготувати проєктно-кошторисну документацію та розпочати впорядкування земельної ділянки.

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За словами Акіма Галімова, отримання пам’ятки в довгострокову оренду дає Фонду можливість перейти від окремих заходів із порятунку об’єкта до комплексного управління процесом його відновлення. Зокрема, йдеться про планування реставраційних робіт, залучення фінансування та партнерів, розвиток території й поступове створення музейної інфраструктури.

«Для нас це дуже важливий етап. Ми почали опікуватися Покорщиною два роки тому, і тепер маємо можливість планувати її майбутнє на десятиліття вперед. Оренда на 49 років — це не просто юридичний документ. Це довгострокова відповідальність за збереження пам’ятки та можливість послідовно реалізовувати задумане. Попереду ще багато роботи, але тепер ми маємо необхідну основу для неї», — прокоментував Акім Галімов, журналіст та засновник Фонду збереження національної спадщини «Реальна історія».

Нове життя для історичної пам’ятки та громади

Відновлення Покорщини має значення не лише для збереження архітектурної спадщини. Проєкт також розглядають як можливість для культурного й туристичного розвитку Козельця та навколишньої громади.

У перспективі маєток може стати місцем тяжіння для туристів, дослідників та культурних ініціатив, сприяти розвитку місцевого бізнесу й створенню нових можливостей для громади.

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Покорщина — маєток XVIII століття, пов’язаний з історією козацької старшини та родинами Дараганів, Розумовських і Галаганів. Комплекс є важливим свідченням архітектури та побуту доби Гетьманщини. Його збереження дає змогу не лише захистити унікальну пам’ятку, а й зробити історію цього періоду доступнішою для широкої аудиторії.

Досвід, який може стати прикладом для інших громад

У «Реальній історії» наголошують, що проблема збереження історичної спадщини актуальна для багатьох регіонів України. Чимало історичних маєтків, садиб і пам’яток перебувають у незадовільному стані та потребують комплексних рішень, ресурсів і відповідального управління.

Досвід роботи з Покорщиною Фонд планує використовувати й надалі, зокрема ділитися напрацьованими практиками залучення партнерів, організації робіт і пошуку ресурсів для збереження національної спадщини.

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