Майно на $6 млн та великий бізнес: журналісти виявили "раптове збагачення" ексгенерала Нацполіції

генеал Ігор Купранець, колишній генерал Нацполіції

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Родина Ігоря Купранця, колишнього очільника Департаменту захисту економіки Національної поліції, після його звільнення набула значних активів. Йдеться про нерухомість щонайменше на 6 мільйонів доларів та розгалужену мережу різнопрофільного бізнесу.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

Несподівані статки родини

Розслідувачі виявили, що у власності родини Купранця з’явився київський бізнес-центр «Айсберг», елітні квартири у престижних житлових комплексах, три приватні будинки, а також готель «Реймонд» у Трускавці. Окрім того, родина володіє десятками гектарів землі на Львівщині та польською компанією, що працює в сфері агробізнесу.

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Бізнес-інтереси сім’ї охоплюють різноманітні сфери — від вирощування фруктів та готельного бізнесу до видобутку газу та граніту. Деякі з цих підприємств були засновані у партнерстві з родичкою колишнього заступника Купранця, Сергія В’язмікіна.

Сумнівні зв’язки з криміналом

Особливий резонанс викликає той факт, що деякі з цих компаній раніше фігурували у кримінальних справах, які розслідував саме Департамент захисту економіки під керівництвом генерала Купранця. Наприклад, батько ексчиновника став співвласником компанії, що перебувала під слідством за відчуження Головинського кар’єру. Також компанія, пов’язана з родинами Купранця та В’язмікіна, придбала конфісковане зерно за заниженою ціною, яке теж було об’єктом розслідування.

Ці викриття порушують серйозні питання щодо прозорості джерел статків та можливих конфліктів інтересів, які могли виникнути під час перебування Купранця на високій посаді у Нацполіції.

Нагадаємо, підозрювана в незаконному збагаченні колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна та її чоловік визнали провину і уклали угоду зі слідством.

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