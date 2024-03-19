Майно українців на окупованій Луганщині "розпродають": правозахисники повідомили подробиці

На тимчасово окупованих територіях України загарбники почали реалізацію майна українців. Так званий "уряд ЛНР" дозволив юридичним особам реалізацію рухомого "безхазяйного", тобто захопленого майна громадян України.

Про це повідомив засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський.

"На тимчасово окупованих територіях України загарбники почали реалізацію майна українців. Про це мова йде в документах окупаційного "уряду ЛНР". В документі йде мова про дозвіл так званого "уряду" юридичним особам на реалізацію рухомого безхазяйного майна. Тобто те, що окупаційні адміністрації забрали у підприємців та громадян України, вже піддають реалізації", - написав Лисянський.

Фото: засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський

У так званих "документах" ЛНР прописаний порядок передавання уже загарбаного майна українців юридичним особам, що беруть участь у виконанні державного оборонного замовлення або забезпечення діяльності військово-промислового комплексу.

Фото: засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський

Нагадаємо, очільник Кремля Путін переміг на “виборах” в Росії і вдався до погроз щодо кількох регіонів України, аби створити таку собі "санітарну зону". Подробиці розповіла для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: “Санітарна зона” в Україні та війна з НАТО: перші заяви Путіна після “виборів”

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