Майнові права дітей в Україні: що дозволяє і забороняє закон

В Україні діти мають право володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном. Обсяг цих прав залежить від віку дитини.

Які майнові права мають діти та як відбувається їх захист, пояснили в Міністерстві юстиції України.

Згідно з 31 статтею Цивільного кодексу України, малолітні діти (до 14 років) можуть укладати лише дрібні побутові угоди — наприклад, купувати недорогі речі, що відповідають їх віку. Управління майном дитини здійснюють батьки або опікуни й тільки в інтересах дитини. Якщо дитина перебуває під опікою, її інтереси представляє опікун за рішенням органу опіки або суду.

Права дітей від 14 до 18 років

Вони можуть самостійно:

відкривати банківські рахунки та керувати коштами

у передбачених законом випадках бути засновниками юридичних осіб

розпоряджатися своїми доходами — зарплатою, стипендією чи іншими виплатами

користуватися правами на результати своєї творчої чи інтелектуальної діяльності

Водночас інші угоди можливі лише за згодою батьків або опікунів. А операції з нерухомістю чи транспортом дозволені тільки за нотаріально посвідченою згодою та з дозволу органів опіки.

Управління майном дитини

Батьки управляють майном малолітньої дитини в її інтересах і зобов’язані забезпечувати його збереження.

Без дозволу органу опіки та піклування заборонено, зокрема:

відмовлятися від майнових прав дитини

вчиняти правочини щодо нерухомого майна чи транспортних засобів дитини

видавати зобов’язання від імені дитини

Згідно із Законом України «Про охорону дитинства», органи опіки та піклування зобов’язані здійснювати контроль за додержанням батьками або особами, які їх замінюють, майнових та житлових прав дітей при відчуженні жилих приміщень та купівлі нового житла.

Вони можуть надати дозвіл на правочин з нерухомим майном дитини лише після відповідної перевірки та за умови збереження права дитини на житло. Зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення будь-яких правочинів щодо житлових приміщень не допускається.

