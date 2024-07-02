"Майор намагався розстріляти тричі": прикордонник Вʼячеслав розповів про пережите за 1,5 року полону РФ

У квітні 2022 В'ячеслав на Донеччині потрапив із побратимами в оточення та полон. Він розповів, як окупанти били їх прикладами й прострілювали захисникам ноги. Згодом полонених українців розстріляли, проте В'ячеславу дивом вдалося вижити.

Про це повідомляє ДПСУ.

Прикордонник, який 1,5 року перебував у полоні РФ, розповів про катування

Катування, побиття, розстріли

Як розповів захисник, 22 квітня 2022 року його з товаришами відправили на позиції до Новомихайлівки Донецької області, де вони й потрапили у полон. Українським військовим одразу ж анонсували, що їм – не жити. Росіяни відвезли полонених у якесь розбите село, завели до гаража й поставили на коліна. Сказали, що згодом приїде майор для проведення допиту, і попередили: йому краще говорити правду.

"Нас було 5 людей, він кожного по черзі бив, допитував. Руками не чіпав, бив ногами й прикладами з автомата. Потім дістав з кобури ПМ і прострелив усім ноги. Потім питав за "Азов", "Правий сектор"... Роздягали й дивилися татуювання. Де просто якийсь хрест – одразу казали: "Ти – азовець". Потім він докурив і бичок засунув мені у праве вухо", – пригадав жахливі тортури воїн.

Після цього майор застрелив одного з українців. Всі почали тремтіти, кричати. Потім вбивав наступних.

"Хотів мене застрелити, наставив в голову ПМ. Тільки щелчок, він не вистрелив. Я стояв на колінах, дивився вниз. Він перезарядив ПМ, я побачив бойовий патрон. Ще раз – не вистрелив. Він почав матюкатися, "що це таке"... Знов перезарядив, знов не вистрелив. А потім каже: "Пощастило тобі сьогодні, доля в тебе, живи", – поділився В'ячеслав.

Згодом В'ячеслава відправили до госпіталя у Донецьку, а пізніше – в Оленівку. Там полонених спеціально били по місцях, де було поранене. Захисник згадує, що харчування було дуже погане. До 7 лютого 2024 року він просидів у Луганську в ВК 38.

"Автобус повертає наліво, дивлюся прямо – стоїть "швидка". Я зрозумів, що українською написано, вже на обмін приїхав. Дружині дзвоню, сам слова сказати не можу, дружина теж. Розплакалася. Кажу: "Зайчик, мене поміняли". Вона в сльози, де ти, що ти... Звісно, я почав... Слів просто не було", – згадав свої емоції захисник, який нарешті потрапив додому.

Напередодні Україні вдалося повернути додому ще 10 людей. Держава-агресорка РФ утримує незаконно понад 14 тисяч українців.



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