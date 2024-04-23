Майор НГУ розповів про ситуацію довкола Часового Яру: "Ворог стягнув найбільш боєздатні війська"

На напрямок Часового Яру ворог кинув свої найбільш боєздатні підрозділи. Йдеться про десантно-штурмові війська.

Про це розповів в ефірі "Еспресо" розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко.

Він наголошує: противник стягнув на Часів Яр дуже велику кількість озброєння, техніки, особового складу, армійської авіації, він безупинно штурмує місто. На щастя, успіху окупанти не мають.

"Попри те, що російським воякам поставлена задача – захопити Часів Яр до 9 травня, вони це завдання не виконають, тому що українські оборонці стоять, як скелі, на своїх позиціях. Наші оператори дронів заздалегідь виявляють ворога, передають інформацію артилерії, відповідно, загарбник знищується ще на підступах, не маючи можливості зайти на позиції наших хлопців", – прокоментував Дмитро Кожубенко.

Як додає Кожубенко, армія РФ залучила десантно-штурмові війська, які є одними з найбільш боєздатних підрозділів.

"Безпосередньо на нашому напрямку ворог застосовує розвідувальні підрозділи та підрозділи спеціального призначення. Також у них є такі підрозділи як "Шторм Z", "Шторм V", а це штурмові підрозділи, які сформовані з ув'язнених, тобто аналог ПВК "Вагнер", але державного формату", – зауважив майор НГУ.

Кожубенко наголошує, що українським захисникам дуже потрібні снаряди для артилерії, авіація, засоби ППО та РЕБ.

Раніше показали, який вигляд має Часів Яр на Донеччині.

Читайте також: