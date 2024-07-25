Майор ППО втік з військової частини, бо він довго не був у відпустці: чи покарали його

Військового-контрактника, майора відділу протиповітряної оборони засудили до 5 років позбавлення волі через те, що він самовільно покинув військову частину.

Про це йдеться у вироку Новомиколаївського районного суду Запорізької області від 23 липня 2024 року.

За даними суду, підозрюваним є офіцер відділу протиповітряної оборони військової частини, який має звання майора.

Військовий 10 листопада 2023 року самовільно покинув військову частину та не повернуся на службу. Проте згодом його затримали за місцем проживання у Харкові.

На суді майор частково визнав провину. Він заявив, що "що дійсно 10.11.2023 самовільно залишив місце служби, проте не мав наміру ухилитися від військової служби. Причиною свого вчинку зазначив незадовільний моральний стан, викликаний тим, що він тривалий час не був у відпустці, до того ж мав скарги на стан здоров`я, зокрема зубний біль, що залишалися поза увагою командування, а також проблеми особистого характеру. Після самовільного залишення військової частини обвинувачений знаходився вдома у м. Харкові, де зрештою був затриманий. За твердженням обвинуваченого, він не повернувся на службу, оскільки розумів, що за самовільне залишення військової частини йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років".

Суд проаналізував матеріали справи та визнав контрактника винним за ч. 4 ст. 408 КК України. Його засудили до 5 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, мобілізований з Харкова втік з військової частини і рік ховався від служби.

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