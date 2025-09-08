ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
370
1 хв

Майор-викладач принизив курсанта, який бореться за повернення батька з полону

Майор-тиловик з НТУ «ХПІ» принизив курсанта, який закликав повернути батька з полону.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
"Совкове управління" у виші?

«Совкове управління» у виші? / © Вікіпедія/Corvax

Майор з Військового інституту танкових військ (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», НТУ «ХПІ») принизив курсанта, що вийшов на акцію підтримки військовополонених і закликав повернути з російської неволі свого батька.

Про це розповів у соцмережі Х користувач з позивним «Юнкер», який представився офіцером Сил оборони Іваном Галенком.

«Курсанти військового інституту танкових військ написали мені в очікуванні допомоги, тому прошу не ігнорувати. Тиловий „офіцер“, майор Черевко принижує перед сотнею людей (ротний чат) курсанта, який вийшов на акцію військовополонених, так як його батько потрапив в полон на Курщині», — йдеться в повідомленні.

До свого поста «Юнкер» додав скриншот, на якому контакт, підписаний як Сергій Черевко, переслав фото з курсантом, що тримав табличку «Курськ. Поверніть мого тата додому», з коментарем: «Бл*дь. Що за х*йня?».

У коментарях автор додав, що курсанти скаржатьсяна погрози та «совкове управління» від цього офіцера.

«Ні дня не був на бойових, але вчить курсантів правильно жити», — обурився «Юнкер».

Як додає hromadske, в інституті підтвердили, що майор Черевко проходить службу у виші, та запевнили, що начальник інституту вже призначив службову перевірку за цим інцидентом.

Раніше повідомлялося, що на Кіровоградщині офіцер ЗСУ жорстоко побив новобранця під час навчань.

370
