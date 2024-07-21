Майор застрелив прикордонника в готелі у Тернополі через ревнощі: нові шокувальні деталі - ЗМІ

Від отриманих кульових поранень 25-річний чоловік загинув на місці пригоди.

В Тернополі в готелі майор через ревнощі застрелив 25-річного прикордонника. Подія сталася вночі 21 липня.

Про це повідомила речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі УП.

"Близько 3 ночі на 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби. Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди", - розповіла Шевченко.

Попередньо встановили, що стрілянина виникла на ґрунті ревнощів.

Наразі офіцера затримано. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ інформували, що в Тернополі майор застав свою дружину з коханцем-сержантом та застрелив його.

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