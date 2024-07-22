Майор застрелив сержанта, бо приревнув до дружини: нові деталі гучної справи від прокуратури

Прокуратура спростовує інформацію ЗМІ, що нібито майор застав дружину із сержантом просто у ліжку.
Майору, який у Тернополі застрелив сержанта через ревнощі до дружини, повідомили про підозру.
Про це передає Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
За словами правоохоронців, 36-річний офіцер дізнався про можливі близькі взаємини дружини із 25-річний прикордонником та приїхав до нього у один із готелів Тернополя "на розбірки".
Прокуратура спростовує інформацію ЗМІ, що нібито майор застав дружину із сержантом просто у ліжку. Наголошується, що у цей час дружина підозрюваного перебувала вдома з дітьми.
"Під час конфлікту, який виник через ревнощі, підозрюваний дістав із кобури пістолет та здійснив сім пострілів у 25-річного прикордонника, від яких той загинув", – зазначили у прокуратурі.
Після інциденту військового затримано. Наразі вирішується питання про обрання для нього міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що на Житомирщині чоловік застрелив дружину через ревнощі.
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