Майор жорстко відповів міністру на пропозицію відправляти на війну корупціонерів

Людина, яка обкрадала армію, довго на фронт не проживе. Корупціонера там просто застрелять.

Таку думку командир батальйону "Свобода", майор Нацгвардії Петро Кузик висловив в ефірі каналу "Київ24"

За його словами, у зоні бойових дій від забезпечення залежить дуже багато, насамперед – життя воїнів.

"Якщо є недостача в озброєнні, в системах захисту, того, що потребує боєць, якщо хтось його вкрав, це він (корупціонер – ред.), не більше, не менше – з десяток, сотню, залежно від масштабів корупції, прирік на смерть", – пояснив майор.

Саме тому, вважає Кузик, життя такого мобілізованого на фронті дуже швидко обірветься.

"Його застрелять, я вам відверто скажу", – резюмував він.

Раніше йшлося про те, що В Україні певні категорії засуджених можуть відправити воювати до лав ЗСУ. Йдеться, зокрема, про корупціонерів.

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