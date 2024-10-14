Майор ЗСУ про вчинок Гнезділова: "Це злочин, який має бути покараний"

Військовий заявив, що всі громадяни повинні виконувати свої обовʼязки та не порушувати закон.

Майор Збройних сил України Віктор Трегубов заявив, що вчинок Сергія Гнезділова, який самовільно залишив військову частину, є злочином, тому він повинен понести покарання згідно з законодавством України.

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Він заявив, що Гнезділов не просто вчинив злочин, але й зробив це публічно.

"Потрібно розібратись в деяких речах й чітко та недвозначно імплементувати закон. Всім варто розуміти, що вчинок Сергія Гнезділова — це злочин. Це публічно-демонстративний злочин, який має каратись згідно з законом. Те, що роблять проповідники ухилянтів теж злочин. Усі ці злочини ведуть до одного — загибелі українців. Усі ці злочини, на мою думку, мають зустріти максимальну жорстку реакцію. Мені здається, що вже досить вимірювати соціальними опитуваннями про те, як суспільство ставиться до виконання закону. Нам вже не варто точно зʼясовувати подобається чи не подобається закон. Є обовʼязок і закон, а їх потрібно виконувати", - наголосив Трегубов.

Він заявив, що всі громадяни повинні дотримуватись законів і виконувати свої обовʼязки.

"Якщо тобі не подобається закон, то це твої проблеми. Якщо ти хочеш втекти від нього, то це знову ж твої проблеми. Якщо ти хочеш вчинити злочин і порушити закон, то ласкаво просимо до тюрми. Інших варіантів у нас немає й не має бути", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підозрюваного в дезертирстві Гнезділова відправили до СІЗО.

Крім того, ми раніше інформували, що підозрюваний у дезертирстві Гнезділов зробив гучну заяву у суді.

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