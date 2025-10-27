ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
372
1 хв

Майстерна робота: троє бійців ЗСУ взяли у полон сімох російських солдатів

Після майстерної роботи дрона ЗСУ в окупантів вибір був невеликий — гранати і смерть або полон

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
ЗСУ взяли у полон 7 росіян

У Мережі з’явилися кадри, на яких троє українських штурмовиків взяли у полон сімох російських солдатів. Це сталося на Донеччині.

Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, українські воїни здійснювали зачистку дач поблизу села Вільне.

«Суттєво допоміг під час операції ударний дрон, який розбив дверцята в укриття і залишив окупантам вибір: гранати і смерть або полон», — написав Бутусов.

Як зазначається, це робота 25-го окремого штурмового батальйону «Рись».

Раніше українські воїни взяли в полон громадянина Іраку, який воював на боці РФ. Його виявили на Харківщині.

«Увесь цей час росіяни мене били, жорстоко зі мною поводилися, як із твариною. Я казав, що хочу нормальної їжі… Через росіян у мене тепер поганий зір і поганий слух, вони знищили моє життя», — поскаржився полонений.

Служили в армії РФ, розповів він, також іноземці з Кенії та Гани.

372
