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Сім’я – перше місце, у якому формується світогляд дитини. У час, коли через війну мільйони українців опинилися далеко одне від одного, особливо важливо плекати підтримку та традиції, які об’єднують покоління. Навіть на відстані можна плекати сімейні цінності та традиції, створюючи можливості, аби кожна дитина відчула зв’язок поколінь – у цьому провідницею стане анімований психолог Морква Горіхівна.

Вона – сучасна бабуся в кедах із яскравою рожевою зачіскою, у якої завжди знайдеться «тисяча й одна» весела активність для родини. Разом із нею учасники:

Закладають родинні традиції. Граючи в «Родинний острів», «Валізку турботи» або складаючи «Листи щастя» – щоб вигадати свої власні родинні звички, які об’єднують.

Вчаться розпізнавати та говорити про емоції. З веселими та корисними інструментами: «Куля Конфліктуля», «Злюка-Селерюка» та «Навпакікія» – щоб навчитися не ховати почуття, а говорити про них.

Дарують обійми та тактильний контакт. Наприклад, у грі «Морквяний пиріжечок», яка створює простір для теплих обіймів і допомагає відчути безпеку.

Опановують моркво-йогу. Прості асани Моркви Горіхівни – від «Моркви корінцем догори» до «Бадилля в грядці» – зміцнюють тіло та дарують відчуття рівноваги.

Отримують корисні матеріали. 20 карток із вправами, іграми та ритуалами – для тіла, емоцій та сімейного затишку.

Візитівка проєкту – інтерактивний лендінг із галереєю карток, де кожне натискання відкриває нову вправу чи традицію. Короткі інструкції допоможуть будь-якій сім’ї розпочати свої власні родинні традиції з підтримки одне одного.

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«Не важливо, хто зараз поруч – мама й тато, улюблена бабуся, дідусь чи домашній улюбленець. Піклування починається зсередини. Міцна родина – це ритуали, які дають відчуття: “я – вдома”», – зазначила засновниця ГО «Академія Турботи» Анастасія Свобода.

Усі матеріали проєкту – відкриті та безкоштовні. Щоб потрапити до своєї «Майстерні традицій», достатньо перейти за посиланням: https://ngo.kh.ua/traditions_workshop

«Ми в компанії впроваджуємо та підтримуємо заходи з піклування про ментальне здоров’я колег та їх родин. І раді, що цього разу у співпраці з Академією нам вдасться долучити ще більше українців до такої теплої та необхідної сьогодні ініціативи. Зв’язок між дорослими та маленькими учасниками – безцінна підтримка у часі війни», – розповіла Вікторія Дідух, керівниця відділу організації подій в EPAM Ukraine.

Соціальна ініціатива «Майстерня традицій» створена до Міжнародного дня сім’ї ГО Академія Турботи за підтримки EPAM Ukraine.

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Довідка.

Академія Турботи – перший в Україні онлайн простір психологічної підтримки та розвитку дітей 4–9 років та їхніх родин. Місія Академії Турботи – ментальне здоров’я дітей та дорослих має стати невід’ємною частиною їхнього щоденного життя та бути зрозумілим, цікавим і доступним за будь-яких обставин. Від початку повномасштабної війни понад 5 тис. учасників ініціатив Академії Турботи отримали підтримку та розвиток. Команда займається створенням комплексних проєктів у трьох напрямах: підтримка дітей під час війни, дитяча освіта та соціальні ініціативи для родин.