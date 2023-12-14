"Майстерність" на висоті: росіяни ледь не збили власний літак із "Граду" – епічне відео

Окупанти продовжують вражати своєю недолугістю й жалюгідністю.
Так, нещодавно росіяни ледь не збили власний літак із "Граду". Епічні кадри потрапили до Мережі.
Відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.
Втім, нас такі інциденти лише тішать. Дуже сподіваємося, що наступного разу це відбудеться без примітки "ледь не". Більше втрат ворога – від рук чи то ЗСУ, чи то самих окупантів.
Нагадаємо, в СБУ відзвітували про втрати ворога. Останні два тижні по російській техніці активно працювали дрони спецпризначенців. Її не рятують ні "мангали", ні РЕБ.
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