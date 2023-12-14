"Майстерність" на висоті: росіяни ледь не збили власний літак із "Граду" – епічне відео

Так, нещодавно росіяни ледь не збили власний літак із "Граду". Епічні кадри потрапили до Мережі.

Відео оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Росіяни ледь не збили власний літак з "Граду"

Втім, нас такі інциденти лише тішать. Дуже сподіваємося, що наступного разу це відбудеться без примітки "ледь не". Більше втрат ворога – від рук чи то ЗСУ, чи то самих окупантів.

Нагадаємо, в СБУ відзвітували про втрати ворога. Останні два тижні по російській техніці активно працювали дрони спецпризначенців. Її не рятують ні "мангали", ні РЕБ.

Читайте також: