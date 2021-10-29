Майстерня з ремонту акумуляторів, 3D-принтер і вирощування печериць: підприємці продемонстрували результати своєї перемоги у проєкті Епіцентру

Віктор Суворов із Харкова, Євген і Юлія Омельяненки з Києва, Катерина Орлова з Харкова 2020-го отримали гранти від Епіцентру в рамках проєкту "Мільйон добрих справ".

Віктор Суворов торік прийшов на проєкт з ідеєю розвитку своєї майстерні з ремонту акумуляторів, на що він отримав майже 290 тисяч гривень. За останній рік він і бізнес-ідею реалізував, і батьком став.

Віктор Суворов.

Віктор пригадує, що працював в компанії з продажу електроінструментів, на які розповсюджувалась гарантія, але її не було на акумулятори. Починав працювати чоловік із допомогою звичайного паяльника. "Так і почалась моя ідея. В окремій кімнаті. Але хотілось орендувати приміщення для майстерні. Допомагала дружина. Вона мене і підтримувала. Разом ми склали цей бізнес - план. Я навіть не вірив, що це реально", - розповів переможець проєкту.

Майстерня з ремонту акумуляторів Віктора Суворова.

Проблеми та складнощі, пов'язані з бізнесом на цьому етапі життя, чоловік вважає приємними клопотами, адже він дуже добре пам'ятає період, коли дійсно було про що хвилюватися. Волноваха, Новоайдар, Торецьк. Три роки Віктор ризикував життям на Сході України. Саме тому, каже, що після пережитого мало що в мирному житті може вибити його з рівноваги. Зараз підприємець насолоджується тим, що має: життям, коханою дружиною та донькою і улюбленою справою, яка змушує його очі горіти.

Катерина Орлова з Харкова отримала грант на 499 тисяч гривень. Завдяки гранту Катерина придбала омріяний принтер, перевівши свої роботу у реальний світ. "Ми дуже хотіли втілити наш проєкт. Нам для цього не вистачало майстерні, окремого обладнання, матеріалів для експериментів… Третину гранту ми залишили в Епіцентрі, придбавши 3D-принтер, як планували, осушувач, вакуматор, силікони тощо. Ми зробили більше, ніж планували. Ми створюємо доповнену реальність і даємо можливість подивитися на неї у себе вдома", - заначила Катерина Орлова.

Катерина Орлова

Родина Омельяненків займається вирощуванням печериць понад 10 років. Євген та Юлія як досвідчені підприємці знали: хто шукає можливості, їх знаходить. Подружжю знадобилося докласти чимало зусиль, аби потроху вивести свою справу з кризового стану, але зараз Євген та Юля відновили продажі та бачать лише світле майбутнє для родинного бізнесу.

Євген та Юля Омельяненко

За словами Юлії, вони одразу подали свій бізнес - план, щойно дізнались про проєкт Епіцентру. На реалізацію вони отримали пів мільйона гривень. "Коли отримуєш таку суму, хочеться розподілити її правильно, щоб була максимальна користь. Ми оновили обладнання і з впевненістю можемо сказати, що рік минув недарма", - сказала Юлія Омельяненко.

Наразі бізнес працює на межі собівартості, тому що просто виживаємо. "Навесні стався карантин і не стало куди розширюватися. Ми змушені модернізувати наявне обладнання, щоб підвищити ефективність виробництва. Я впевнена, що цей період завершиться і ми добудуємо те, що планували", - додала підприємниця.

Євген Омельяненко розповів, що на грантові кошти були придбані котел, системи обігріву/охолодження тощо.

Юля Омельяненко

В "Епіцентрі" щоразу насолоджуються тим, що рік тому відкрили світові таких світлих, щирих та завзятих людей, разом з якими пройшли радість, сум, сльози та ейфорію. Будували бізнес, хвилювалися, переживали поразки та перемоги разом із нашими переможцями. І горді тим, що внесли свою часточку допомоги без сумніву людям, які цього заслуговують.

Пам'ятайте - творити добрі справи легко! І це був лише початок.

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