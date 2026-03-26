Майстриня маскування: у Чорнобильській зоні помітили унікальну лісову пташку

Лісова слуква у Чорнобильському заповіднику веде прихований спосіб життя і майже не трапляється на очі.

Софія Бригадир
Лісова слуква

Лісова слуква / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували лісову слукву — птах, який завдяки маскувальному оперенню майже непомітний у природі. Вона веде прихований спосіб життя і рідко трапляється на очі навіть у місцях свого поширення.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник﻿.

Слуква, або вальдшнеп, відрізняється від більшості куликів тим, що добре пристосована до життя на суходолі. Птах має коротші кінцівки та більшу частину часу проводить у лісовій підстилці, де завдяки забарвленню практично зливається з навколишнім середовищем і уникає хижаків.

Найбільше шансів побачити слукву з’являється під час шлюбних польотів — на світанку або в сутінках. У цей період птахи низько пролітають над галявинами та вологими ділянками лісу, видаючи характерні звуки, які описують як «цикання» та «хоркання».

Фахівці наголошують, що відновлення боліт і природного гідрологічного режиму має важливе значення для збереження цього виду. У межах проєктів ревайлдингу та трофічного відновлення слукву розглядають як біоіндикатор стану вологих лісових екосистем.

«У минулому вальдшнеп був популярним мисливським видом: на нього полювали як під час шлюбних польотів, так і з використанням мисливських собак. Нині ж полювання на слукву заборонене, що сприяє збереженню популяції. У дикій природі цього птаха зазвичай вдається побачити лише випадково, коли він раптово злітає буквально з-під ніг людини», — йдеться в статті.

Нагадаємо, в Одеській області випустили у природу рідкісну червонокнижну сову. Птах був поранений і кілька місяців відновлювався перед поверненням у природу.

