"Маю піклуватися про батьків": як суд покарав ухилянта з Івано-Франківщини

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (“Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації”) та призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

В Івано-Франківській області 41-річного чоловіка засудили до одного року позбавлення волі через ухилення від мобілізації. Він відмовився служити та захищати Україну, пояснюючи це особистими причинами.

Як зазначається у вироку Тисменицького районного суду, опублікованому 10 грудня, чоловік 31 серпня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Його зобов’язали з’явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) 1 вересня, але він цього не зробив.

На судовому засіданні чоловік пояснив, що ухилився від мобілізації, бо “не був готовий проходити службу і мав доглядати за батьками похилого віку”. Він також заявив про своє щире каяття та просив суд не призначати суворе покарання.

Суд, розглянувши матеріали справи, дійшов висновку, що чоловік навмисно ухилявся від призову під час мобілізації.

“Надані стороною обвинувачення докази доводять поза розумним сумнівом, що особа вчинила умисні дії, які виразилися в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період”, – йдеться у рішенні суду.

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (“Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації”) та призначили покарання у вигляді одного року позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Україні почали з’являтися пропозиції для самотніх вагітних жінок записувати батьком майбутньої дитини ухилянта від мобілізації. За таку послугу деякі з чоловіків пропонують заплатити від 1 до 2 тис. дол. Останнім часом у соцмережах з’явилася низка таких пропозицій. Крім того, про початок такої зацікавленості з боку клієнтів кажуть деякі з адвокатів.