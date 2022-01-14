"Маю такі ж самі емоції": розробник нового шкільного меню Євген Клопотенко відреагував на хейт у Мережі

"Маю такі ж самі емоції": розробник нового шкільного меню Євген Клопотенко відреагував на хейт у Мережі

Шеф-кухар спокійно відреагував на шквал критики, яка на нього звалилася.

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, який розробив нове меню шкільного харчування в українських школах відповів хейтерам у соцмережах. Він вважає, що людська небайдужість є рушійною силою.

Про це він написав на своїй сторінці в інстаграм.

"За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід тих, хто зіткнувся зі шкільною їжею на місцях. З‘явилася навіть петиція на відміну меню від мене в садочках, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я не розробляв ще меню для дитячих садочків. Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок, ця тема лишається на вустах. Небайдужість народу - то рушійна сила змін. І якщо за два роки всі негативні коментарі зникнуть, це значить, що шкільним харчуванням можна більше не займатися. А поки ми проживаємо конфлікт сучасного бачення та старої системи. І це природньо, що воно скрипить, ламається, сипиться та дає збій. Ми не можемо під нуль знищити старе, у країни немає на це ні ресурсу, ні досвіду, ні підтримки. Доводиться все робити поступово", - написав Клопотенко.

Він додав, що зі своєю командою вони читають коментарі українців, аналізують їх та прописують подальші кроки:

навчання кухарів;

навчання людей, які на місцях складають меню, як правильно читати норми.

навчання українців критично мислити та адекватно висловлювати свої думки ("це жарт", - зауважив Клопотенко);

розповідь про основи здорового харчування.

Євген Клопотенко зауважив, що на сьогодні тема харчування дітей у школах болюча, але замовчувати проблеми, які існують, не варто.

"Я знаю, що ця тема болить. І болить вона сильно, бо це діти. Тому кожний коментар я розумію, маю такі ж самі емоції, і крок за кроком впроваджую майбутнє у ті умови, які є зараз. Але у мене є єдине прохання - не мовчіть. Це - найгірше. Краще пишіть хейт, проте не мовчіть. Бо зміни стаються там, де є голос. Всім дякую", - резюмував Євген Клопотенко.

Нагадаємо, що по всій країні запрацювала нова система шкільного харчування. Чимало людей задоволені змінами. Натомість у деяких школах діти їсти просто відмовляються.

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