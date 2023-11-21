Маючи ВІЛ, буковинець розбещував і ґвалтував 11-річну доньку: як його покарали

Зловмисника засуджено до 15 років позбавлення волі.

На Буковині засудили місцевого жителя, який зґвалтував, розбещував, а також наразив на небезпеку зараження ВІЛ-інфекцією свою 11-річну доньку.

Про це передає Офіс генпрокурора.

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Упродовж березня-жовтня 2022 року, користуючись відсутністю дружини та синів, зловмисник розбещував свою 11-річну доньку. А у жовтні минулого року він зґвалтував дитину.

Не зупинило чоловіка і те, що перебуває під медичним наглядом з вірусом імунодефіциту людини та вірусним гепатитом С.

"Вчиняючи насильницькі дії сексуального характеру щодо дитини, він знав про свої захворювання й усвідомлював наслідки", – зазначають в Офісі генпрокурора.

Своєї вини чоловік не визнав. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на Київщині викрили подружжя збоченців, які розбещували, ґвалтували і знімали порно з дітьми.

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