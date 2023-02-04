"Мають багато того, що потрібно Україні": Кулеба розповів, з якою країною у нас непрості взаємини

Українські дипломати налагоджують співпрацю з різними країнами світу, збільшуючи кількість держав, які нас підтримують. Однак і досі є ті, хто намагається балансувати і дотримуватися свого роду нейтральної позиції.

Про це в інтерв'ю BBC розповів Дмитро Кулеба. Як приклад у цій ситуації він навів Індію, яка б могла нам надати багато потрібної для боротьби зброї, але не робить цього.

Поступово працюватимемо, щоб перетягнути їх на правильний бік історії

Дмитро Кулеба розповів, що зараз Україна веде непрості дискусії з Індією на різних рівнях. За словами голови МЗС, є два канали комунікації – по лінії міністерство закордонних справ та розмови між головою Офісу президента Андрієм Єрмаком з радником прем'єра Індії з питань нацбезпеки. Окрім того, між президентом Володимиром Зеленським та індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді була телефонна розмова.

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Розмови з індійськими колегами Кулеба називає дружніми, але найбільшим подразником у переговорах є питання російської нафти, яку Нью-Делі купує в країни-агресорки.

Очільник українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Індія має чимало потрібного для України озброєння, однак вона не бажає його передавати нам та займає стриману позицію.

"Що стосується співробітництва з Росією, то нафту вони купують, навчання проводять, але окремі дуже серйозні стратегічні проєкти у сфері закупівлі російських озброєнь і спільного виробництва російських озброєнь згортаються. Тому в Індії вони продовжують балансувати, але ми будемо поступово працювати, щоб перетягувати їх на правильний бік історії", – підкреслив Кулеба.

Зазначимо, Індія і досі продовжує купувати російську нафту, однак пильно стежить за санкціями від Євросоюзу. Станом на грудень Росія була лідером з імпорту нафти в Індію, постачаючи понад 1 мільйон барелів сировини на день. Однак у Нью-Делі кажуть, що якщо США та ЄС розглядатимуть питання введення вторинних санкцій – поставки з Росії обмежать.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним.

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