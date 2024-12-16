"Мають бути покарані максимально жорстко": Жорін прокоментував скандал у 211-й бригаді ЗСУ

Ще більше питань у заступника командира Третьої окремої штурмової бригади — до депутатів.

У тому, що гучний скандал навколо 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ розгорівся лише 16 грудня, тоді як численні докази протиправної діяльності командування тимчасова слідча комісія (ТСК) отримала ще у вересні, найбільше дивує замовчування.

Про це йшлося у коментарі заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна.

Передусім він заявив, що винуватці, які вчиняли протиправні дії, мають бути покарані максимально жорстко.

"Найбільше в цій історії дивує, що це продовжувалось так довго. І нікого в цілій бригаді не знайшлось "з яйцями", хто надав би ситуації розголосу раніше. Ще більше питань до депутатів, які тільки сьогодні повикладали докази та відео. Знайшли тему для хайпу", — додав він.

Нагадаємо, народна депутатка Юлія Яцик раніше заявила, що матеріали із доказами протиправної діяльності щодо військовослужбовців 211-ї понтонно-мостової бригади надійшли до ТСК ще 10 вересня. Відео, аудіозаписи та свідчення одразу передали до Державного бюро розслідувань.

Зазначимо, що уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець 16 грудня також відреагував на скандал в 211-й понтонно-мостовій бригаді і направив листи до Генштабу ЗСУ та Військової служби правопорядку в ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

Читайте також: