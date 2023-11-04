"Мають бути правила": у поліції прокоментували можливість мобілізації ув'язнених в Україні

Питання мобілізації ув'язнених в Україні є дуже непростим й спірним. Передовсім потрібно встановлювати окремі правила, тоді це можливо.

На цьому наголосив начальник Департаменту патрульної поліції, генерал Євген "Маршал" Жуков в інтерв'ю Сергію Пейчеву.

"Розвивати цю тему (мобілізації ув'язнених – ред.) я не хочу. Але щодо створення приватної військової компанії типу ПВК у нас в Україні – я підтримую цю історію", – наголосив начальник патрульної поліції.

У нас дуже багато є військових професіоналів, каже він, яких "списали". Є люди, які не можуть себе найти в цивільному світі.

Зібрати всіх докупи й створювати, по-перше, робочі місця, а по-друге, ми створюємо професіоналів, які будуть мотивувати, готувати інших людей. Але теж мають бути правила", – підсумував генерал Євген "Маршал" Жуков.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олександра Мусієнка, посилення мобілізації в Україні матиме сенс, коли постачатиметься західна зброя.

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