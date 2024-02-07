“Мають нести кримінальну відповідальність”: заступник міністра різко висловився про примус працювати під час обстрілів

Заступник міністра Тимур Ткаченко вважає дикістю вимагати прибути на робоче місце, коли усюди вибухи, а громадський транспорт не працює.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко заявив, що роботодавці, які під час ракетних обстрілів змушують виходити на роботу працівників, мають нести за це кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє “Судово-юридична газета”.

“Це якась — дикість вимагати прибути на робоче місце, коли усюди вибухи, а громадський транспорт не працює (як, наприклад, в Києві)”, — зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у ніч та під ранок 7 лютого Росія атакувала Україну “Шахедами” та ракетами. Сили ППО збили 44 цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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