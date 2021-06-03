Мають надати один із чотирьох документів: у МЗС офіційно опублікували умови в'їзду українців до Туреччини

Документ має бути англійською мовою.
Від сьогодні, 4 червня, починають діяти нові правила в'їзду іноземців до Туреччини. З огляду на це, Міністерство закордонних справ України роз'яснило умови в'їзду для українських туристів до країни.
Так, згідно з новими правилами, при перетині кордону громадяни України мають пред'явити один з чотирьох документів:
- негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;
- експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;
- документ про повну вакцинацію від коронавірусу, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;
- документ, що засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.
Зазначається, що турецькі прикордонники вимагатимуть лише один із зазначених документів. Наші громадяни мають самі обрати, який із документів взяти із собою в подорож. Документ має бути англійською мовою.
Транзитні пасажири, діти до 6 років та члени екіпажів звільняються від цих зобов'язань.
Крім того, протягом 72 годин до перетину турецького кордону іноземці, зокрема й українці, мають заповнити електронну форму Міністерства охорони здоров'я Туреччини (register.health.gov.tr) і мати при собі документ, згенерований після заповнення цієї форми - в електронному або паперовому вигляді.
Також необхідно мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.
Нагадаємо, 27 квітня Україна та Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці у туристичній галузі. Від 15 травня громадяни України могли подорожувати до Туреччини без довідок про негативний ПЛР-тест.