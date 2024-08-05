"Мають в ліжку всі по черзі": капелан Сергеєв грубо висловився про жінок у ЗСУ

У мережі спалахнув скандал після слів капелана Марка Сергєєва про жінок на фронті.

Капелан-волонтер та "молодіжний пастор" Марк Сергеєв заявив, нібито жінок-військовослужбовиць в ЗСУ "мають всі в постелі по черзі".

Відповідну заяву Сергеєв зробив на подкасті на каналі METANOIA. Деталі скандалу та реацію громадськості зібрав ТСН.ua.

Марк Сергеєв заявив, що наразі у Збройних Силах нараховують приблизно 77 тисяч жінок-військових, з яких 20 тисяч "на нулі". Потім він розпов про "ситуацію" в окремому підрозділі.

"Ну, по-серйозному, це така діч відбувається. Уяви просто дівчину, 24 роки, модельної зовнішності, вона медик і вона в роті піхоти пацанів ССО. Вони заряджені качки. Ну типу вони мають всі в постелі по черзі. Це просто треш. Отак вони живуть. Потім раз – завагітніла та "тайм-аут" дали", – сказав Сергеєв.

Окрім того, особа, яка називає себе капеланом, розкрив деталі розмови з колишньою полоненою, розповівши про те, що вона була жертвою сексуального насильства у полоні, та заявив: "Я не знаю, як вона жити буде. Типу, як у майбутньому в неї чоловік… будуть сексуальні стосунки".

Згодом скандальний фрагмент з подкасту видалили, але в Мережі збереглися нарізані уривки відео його слів.

Бурхлива реакція Мережі

На такі скандальні висловлювання вже відреагували відомі українські військовослужбовиці.

Так, парамедикиня Аліна Михайлова різко заявила, що цивільний не має права критикувати жінок у військах.

"Жодний цивільний чорт не має права відкривати своє *бальце на жінок у війську. Це секссистське ставлення до жінок у війську вже набридло. Іди на фронт і замінюй собою тих жінок, які, на його думку, там чимось непорядним займаються", – зазначила Михайлова.

Звільнена з російського полону захисниця "Азовсталі" Катерина "Пташка" Поліщук назвала Марка Сергеєва "цивільним лайном" та "запросила" приєднатись до ЗСУ.

"Хлопчику, чекаємо публічного вибачення і твоєї участі в бойових діях. І всі мої друзі, всі кого врятували я та інші дівчата на фронті залюбки "відмають" в постелі тебе. Цивільне лайно, що відкриває рота в сторону жінок, які замість нього взяли до рук зброю. Дуже зручно назватись капеланом і дозволяти собі такі вислови. Бог може і простить, а от ми – ні", – написала вона.

Парамедикиня Софія Янчевська повідомила у своєму Іnstagram, що особисто написала Сергеєву і чекає публічних вибачень від нього.

"Цей довб***б має відповідати за свої слова в сторону жінок, що єб**шать на фронті замість нього", – написала Янчевська.

Що кажуть автори подкасту і сам Сергеєв

Також парамедикиня Янчевська поширила в Мережі відповідь автора подкасту та вибачення самого Сергеєва, які вони написали їй у приватні повідомлення.

"Не хотів поступити образливо по відношенню до дівчат, які служать на фронті, роблять величезний вклад в оборону України, і коли Марк розповідав цю історію на подкасті, було видно мою реакцію, що непросто було слухати. Ми дійсно не мали на меті образити або знецінити дівчат чи жінок, які служать на захист України. Я лише потім зрозумів, що уривок, який ми вирізали, був вирваний з цілого контексту і це торкнулося почуттів багатьох людей, за що просимо вибачення", – написав автор і ведучий подкасту.

Сергеєв у повідомленні Янчевській пояснив, що йому доводиться багато чого вислуховувати від військових. Він запевнив, що кожного тижня буває "на передку".

"Тому якщо треба поговорити, я відкритий. Вважаю, що мене не треба переслідувати та погрожувати", – сказав Сергеєв.

Згодом Сергеєв опублікував відео з поясненням своїх слів в Instagram. Він пояснив, що його слова були про одну конкретну дівчину, яка наразі вже не перебуває на нулі. Він заявив, що "не мав права говорити деталі, але сказав правду".

"Не мав права говорити якісь деталі, але це було правдою. Суть в чому, я хочу вибачитися, що говорю це на публічну тему, але моя ціль була, щоб ви всі розуміли, була ціль торкнутися пасторів, людей, церков... Якщо я когось образив, бачу, багато військових це торкнулося, вибачайте мене за те, що так сказав... Можливо я це десь сказав в жорсткій формі, але це мій біль теж. Мене це теж торкається, тому що це моя країна і я переживаю війну так само, як і кожен з нас", – сказав Сергеєв.

Що відомо про Марка Сергеєва

Марк Сергеєв родом з окупованого Мелітополя. Біографічних відомостей про нього небагато.

24 липня 2024 року він виступив перед Комітетом з безпеки і співробітництва в Європі Конгресу США. На слуханнях обговорювалося переслідування християн в Україні з боку росіян. Там капелан розповів американцям про випадки переслідування християн, зокрема викрадення людей. Зокрема, він уточнив, що прибув на виступ з району Часового Яру.

Сергеєв називає себе капеланом, проте невідомо, до якої саме конфесії він належить.

Нагадаємо, що Укрзалізниця вляпалася у скандал через чоловіка в жіночому купе.

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