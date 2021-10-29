Мають відповідати усі: у ДТП з Infiniti у Харкові хочуть притягти до відповідальності батьків підлітка та службовців

Мають відповідати усі: у ДТП з Infiniti у Харкові хочуть притягти до відповідальності батьків підлітка та службовців

На думку адвокатів, відповідати за скоєне мають також батьки підлітка та службовці.

У Харкові група адвокатів вирішила безкоштовно представляти інтереси потерпілих у ДТП з Infiniti на проспекті Гагаріна. Захисники вважають, що за те, що сталося має відповідати не лише 16-річний підліток.

Про це у соцмережі повідомив харківський захисник Ігор Черняк.

"Ми зробимо все можливе, щоб покарати винуватця, але не тільки. Винний тут точно не один.

Є батьки, які винні не менше. У моральному плані – без сумнівів. Наша мета - спробувати довести їхню провину у правовому плані. Таких прецедентів ще не було. Але ми працюватимемо, щоб такий прецедент виник. І є уповноважені особи, які повинні були стежити за Миколою, а не тільки галочки ставити. Їм теж ніколи нізащо нічого не було. Але всьому є межа. Точніше - тепер буде межа. І ми робитимемо для цього все можливе", - написав Черняк.

Він зазначив, що представники адвокатської групи вже почали працювати з родичами загиблого у ДТП 58-річного водія, а також планують надати допомогу потерпілим пасажирам Infiniti та власникі припаркованого на узбіччі авто, яке теж зазнало пошкоджень.



"Нам потрібне справедливе покарання для всіх винних. Винного у ДТП. Винних у неналежному виконанні батьківських обов'язків. У недбалому ставленні до посадових обов'язків.

Нам - це не тільки сім'ї загиблого, адвокатам та іншим, хто виявився небайдужим до цієї історії. Нам - це всім харків'янам", - резюмував Черняк.

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