Мають захищати, а не стояти на базах: Зеленський закликав партнерів терміново надати Patriot

Володимир Зеленський звернувся до західних лідерів із закликом надати Україні системи ППО Patriot та сучасні винищувачі, "щоб ефективно протидіяти терору разом".

Про це президент України написав на сторінці, опублікувавши кадри із останніх атак росіян.

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"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання. Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці", - наголосив лідер України.

Зеленський впевнений, що "демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя".

"Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя. Ефективно протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!", - йдеться у дописі президента.

Нагадаємо, аналітики Bild пишуть, що в Україні під Часовим Яром могло більше не залишитися систем ППО.

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