Майже 1 мільйон родин знову зі світлом після російських атак - ДТЕК

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

За тиждень енергетикам вдалося повернути електроенергію жителям майже 600 населених пунктів. Найбільше відновлень провели на Донеччині, де світло повернули майже 400 тисячам родин. Регіон залишається зоною активних бойових дій, а енергетична інфраструктура постійно зазнає пошкоджень.

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Також після обстрілів електропостачання відновили для 311,3 тисячі родин на Одещині, понад 90 тисяч — у Києві, 87,7 тисячі — на Дніпропетровщині та майже 27 тисяч — на Київщині.

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Енергетики розпочинають ремонти пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

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