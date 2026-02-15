Майже 100 собак тримали серед бруду та сміття: кримінальний скандал із розплідником на Одещині

Розплідник в Ізмаїлі

Жорстоке поводження з тваринами розслідують в Ізмаїлі на Одещині. Йдеться про діяльність ГО «Ізмаїльський міський клуб кінології та фелінології „Щит“.

Про це інформує поліція Одеської області.

За розплідник в Ізмаїлі взялися правоохоронці

Інформація про можливі порушення надійшла до поліції 14 лютого. На перевірку за місцем проживання жінки виїхали правоохоронці разом із ветеринаром та представником Держпродспоживслужби. Під час огляду вони зафіксували неналежні умови утримання собак, кота та свійських птахів.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Тварин вилучили та на підставі відповідного акту передали під опіку зоозахисникам. Наразі триває досудове розслідування.

«Ми зобов’язані реагувати на кожен сигнал про можливе жорстоке поводження з тваринами. Усі обставини події будуть встановлені в межах слідства», — зазначили у поліції.

Правоохоронці нагадують, що за жорстоке поводження з тваринами передбачена кримінальна відповідальність, зокрема покарання у вигляді позбавлення волі з можливістю конфіскації тварин.

Що виявили волонтери

Про можливі порушення повідомила ініціативна група зоозахисників, зокрема представники організації «Захист тварин „Плюшка“». Волонтери стверджують, що на території утримують майже сотню породистих собак у вкрай незадовільних умовах — серед бруду, сміття та різкого запаху.

За словами активістів, тварин тримають у переповнених вольєрах, щобільше, — без належного ветеринарного догляду.

«Ми побачили антисанітарію, хворих собак і повну відсутність контролю. Це не розплідник — це місце страждання», — розповіла одна з волонтерок Сніжана Бухрик.

Вона також наголосила, що декоративні та короткошерсті породи перебувають у холодних вольєрах, що становить загрозу для їхнього здоров’я.

Активісти заявляють про хаотичне розведення популярних порід — бульдогів, буллі, шпіців та пуделів — без дотримання елементарних норм.

«Собаки розмножуються безконтрольно, слабші гинуть, а ветеринарна допомога або відсутня, або надається формально. Все це — заради продажу цуценят», — зазначає зоозахисниця.

За словами волонтерів, місцеві жителі неодноразово скаржилися на нестерпний сморід, який поширюється вулицею.

«Ми не можемо стояти осторонь. Тварини не повинні бути заручниками бізнесу», — підкреслили волонтери та закликали до максимального розголосу ситуації.

Раніше кричущий випадок стався на Житомирщині. Так, дівчина розстріляла пса у прямому ефірі.