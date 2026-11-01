Майже 100 тисяч українців без світла: РФ вдарила по Дніпропетровщині — наслідки атаки

Частина Дніпропетровщини досі без світла / © Associated Press

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Росія атакувала Дніпропетровщину. Зараз через нічні обстріли без світла залишаються майже 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Павлоградському та Самарівському районах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Ніч була важкою. Росія продовжувала бити по енергетиці області. Нові удари спричинили повторні знеструмлення.

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Енергетики повернули світло майже всім споживачам у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах, знеструмленим через ворожі атаки напередодні. Залишається заживити ще кілька тисяч абонентів. У Дніпрі повністю відновили водопостачання.

Відновлювальні роботи тривають. Понад 70 аварійних бригад працюють, щоб якнайшвидше повернути людям світло.

Удари по енергетиці Дніпропетровщини — головне:

Після російських обстрілів ситуація в енергосистемі Дніпропетровщини складна. Вночі 31 жовтня Росія атакувала два об’єкти ДТЕК Дніпровські електромережі. Один із них енергетики перед цим майже дві доби відновлювали. Через повторне пошкодження обладнання значна частина Дніпра та Кам’янського знову залишилася без світла.

Масштабний блекаут у Дніпрі стався після нічної російської атаки 30 жовтня. Через знеструмлення понад 350 тисяч абонентів у місті та навколишніх населених пунктах зупинився весь електротранспорт, а насосні станції водопостачання та водовідведення перевели на резервне живлення. Блекаут також ускладнив роботу міської інфраструктури.

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Відновлення електропостачання у Дніпрі ускладнюється через повторні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики попереджали, що мешканцям частини міста доведеться чекати на повернення світла до початку листопада, оскільки пошкоджене обладнання потребує тривалого ремонту. Роботи тривають, але строки відновлення залежать від масштабів руйнувань та безпекової ситуації.

Зауважимо, що 1 листопада Київ перейшов на екстрені відключення світла через російські удари. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація.

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