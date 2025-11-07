Майже 14 млрд грн: Метінвест Ахметова відзвітував про сплату податків від початку року

Реклама

Компанія Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, за 9 місяців 2025 року сплатила 13,8 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У трійці найбільших за обсягом відрахувань — 3,3 млрд грн плати за користування надрами, 2,6 млрд грн єдиного соціального внеску та 2,4 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

Також українські підприємства Метінвесту в січні-вересні 2025 року перерахували 1,4 млрд податку на прибуток та 499 млн грн екологічного податку. Військовий збір за 9 місяців цього року зріс більш ніж утричі проти аналогічного періоду 2024 року — до 694 млн грн, а плата за землю — на 7%, до 1 млрд грн.

«Металургія традиційно є одним із головних джерел наповнення державного бюджету та постачання валюти в економіку України. Сьогодні вона ще й надійний тил для фронту. Метінвест продовжує працювати заради перемоги й майбутнього нашої країни. Ми переконані: фінансова відповідальність бізнесу це основа оборони та відновлення держави», - зазначив гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».