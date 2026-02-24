Реклама

За цей час характер війни суттєво змінився, а разом з ним і характер підтримки захисників. В 2022 році оборонці потребували допомоги у забезпеченні базовим спорядженням, починаючи з 2024 року - технологічної підтримки. Водночас у компанії наголошують, що протягом чотирьох років основний принцип - реагувати на найбільш критичні потреби - залишається незмінним.

Майже 1500 працівників на фронті: як змінилась підтримка співробітників Інтерпайп Пінчука за чотири роки повномасштабного вторгнення (9 фото)

«Ми закриваємо те, чого найбільше бракує тут і зараз. Працюємо там, де виникає найгостріший дефіцит – де потреба вже сьогодні, а не через рік. Бізнес має ресурс і здатність діяти системно. І головне – реагувати одразу. Саме тому нашою роботою ми доповнюємо, а не дублюємо державу», – розповідає директорка з комунікацій та кураторка Патронатної служби Інтерпайп Людмила Новак.

Детальніше про те, як Інтерпайп трансформував підтримку за чотири роки війни, розповідає видання LIGA.net.

У перші місяці повномасштабної війни ключовими запитами були бронежилети, каски, форма, засоби тактичної медицини. Частину амуніції компанія закуповувала за кордоном, частину виготовляли українські виробники. Поступово державне забезпечення стабілізувалося, водночас змінився характер потреб. Технологічна війна потребує постійної адаптації. Дрони швидко застарівають, противник змінює частоти, тому техніку регулярно дооснащують VTX-антенами та скремблерами. Сьогодні близько 70% закупівель компанії для своїх військових становлять технологічні позиції - дрони, засоби радіоелектронної боротьби та комплектуючі до них, автівки, генератори, зарядні станції та обладнання для зв’язку.

За кожним запитом стоять конкретні імена - тих, хто працює з технологіями на передовій. До повномасштабного вторгнення Анатолій Кучеренко працював на одному із заводів Інтерпайп у Нікополі. З перших днів війни він став до служби в одному з батальйонів територіальної оборони. Рік тому військовий отримав акубаротравму - ушкодження слуху - і був визнаний обмежено придатним. Та навіть після цього не шукав способу повернутися до цивільного життя, а навпаки - прагнув залишатися максимально корисним для війська. Саме тому перевівся до батальйону безпілотних систем.

«За фахом я інженер-конструктор, раніше працював оператором верстатів з ЧПК. Навесні минулого року до мене почали звертатися пілоти з проханням спроєктувати або доопрацювати деталі для дронів. Спочатку допомагав у вільний від служби час. Згодом компанія передала мені 3D-принтер», - розповідає військовий. Сьогодні обронець використовує передане обладнання для виготовлення заготовки під боєприпаси для великих дронів.

Окремим критичним напрямком підтримки стало енергозабезпечення підрозділів - генератори й зарядні станції сьогодні є базовою потребою фронту. Серед прикладів допомоги - і квадроцикл для евакуації, який уже врятував життя.

Робота зі специфічними запитами потребує додаткової експертизи: до закупівель залучають профільних фахівців, консультуються з військовими та підшефними бригадами. Такий підхід дозволяє закривати не лише типові, а й складні індивідуальні потреби.

Досвід Інтерпайп демонструє, що ефективна підтримка військових - це не разова благодійність, а системна модель взаємодії бізнесу з мобілізованими працівниками на всіх етапах: від перших днів служби до повернення в цивільне життя.