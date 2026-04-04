Майже 2 тисячі лелек зробили вимушене приземлення на Одещині: що відбувається (фото)

Лелека / © Facebook/Іван Русєв

В українській Бессарабії зафіксували масову вимушену зупинку білих лелек під час міграції. Птахи приземлилися через несприятливу погоду, однак отримали змогу швидко відновити сили завдяки великій кількості корму.

Про це повідомив доктор біологічних наук Іван Русєв.

За його словами, протягом останнього тижня в районі міста Татарбунари, довкола лиману Сасик та на території Національного природного парку «Тузлівські лимани» зафіксували близько 2000 білих лелек, які зупинилися великими групами на кілька днів.

Фахівець пояснив, що білі лелеки є майстрами польоту ширянням і зазвичай майже не махають крилами, а використовують висхідні теплі повітряні потоки. Саме тому вони не мігрують через Чорне море. У разі похмурої та холодної погоди, як це було останніми днями в регіоні, такі потоки слабшають або зникають, що унеможливлює подальший політ.

У таких умовах птахи змушені сідати на землю та чекати покращення погоди. Саме це і сталося на Одещині: через дощі та тумани лелеки здійснили масову посадку на полях.

Водночас така зупинка виявилася для них сприятливою. За словами Русєва, на поверхні ґрунту останніми днями спостерігалася надзвичайно велика кількість дощових черв’яків — до десятків тисяч особин на гектар. Це стало важливим джерелом їжі для птахів, які під час тривалих перельотів втрачають значну частину маси тіла.

Науковець зазначив, що поява черв’яків на поверхні пов’язана з перезволоженням ґрунту. Під час сильних опадів їхні нори заповнюються водою, через що знижується рівень кисню. Щоб уникнути задухи, черв’яки виповзають на поверхню, де умови для дихання кращі. Крім того, волога поверхня полегшує їм пересування та сприяє активному розселенню і пошуку партнерів у весняний період.

Лелеки / © Facebook/Іван Русєв

