Майже 30 млн грн збитків на врожаях: НАБУ викрило схему заволодіння коштами за участі нардепа

Підозра нардепу

НАБУ, САП та СБУ викрили схему заволодіння агропродукцією державних підприємств, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. За даними слідства, до оборудки причетні чинний народний депутат та депутат Київської обласної ради.

Про це інформує НАБУ.

Як працювала схема

Як повідомили в НАБУ, 2021 року народний обранець у змові з директором одного з дослідних господарств та пособником організував незаконний збір і вивезення врожаю соняшнику та кукурудзи. Агропродукцію вивозили на приватні зернові склади в Чернігівській і Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та близько 1,4 тисячі тонн кукурудзи загальною вартістю 27,3 млн грн.

У 2022 році, за інформацією НАБУ, схему повторили вже на базі іншої дослідної установи. Тоді на підконтрольні склади відвантажили ще 203 тонни соняшнику.

«Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах», — пишуть правоохоронці.

Загалом, за двома епізодами, державі завдали збитків майже на 30 мільйонів гривень, повідомили в НАБУ. Там також нагадали, що фігурант справи — народний депутат — раніше вже отримав обвинувачення в іншому корупційному провадженні, зокрема щодо одержання $85 тисяч неправомірної вигоди.

Раніше стало відомо, що у Києві судитимуть посадовця Голосіївської районної державної адміністрації, якого підозрюють у привласненні майже 1 мільйона гривень бюджетних коштів під час ремонту паркінгу, що одночасно використовується як укриття, повідомили у Київській міській прокуратурі. За даними слідства, чиновник домігся перемоги на тендері для підконтрольного підприємства, а після завершення робіт схвалив документи з завищеними обсягами виконаних робіт, що призвело до повної оплати завищених сум і значних втрат для бюджету столиці.

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Судовий розгляд уже розпочато, наголошують у прокуратурі.