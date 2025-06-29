Наслідки атаки / © Getty Images

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Упродовж доби окупанти завдали 395 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Серед поранених — 16-річна дівчина.

Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«16-річну дівчину поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Ворог завдав 1 ракетний удар по Запоріжжю», — зазначив він.

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Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що Росія під час нічної атаки на Україну завдала ракетного удару по Запоріжжю.

«Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств», — повідомив Федоров.

За його словами, постраждалих немає.

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