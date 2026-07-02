Атака РФ на Київ 2 липня / © Associated Press

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Армія РФ в ніч проти 2 липня завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування різних типів — загалом 570 цілей — 74 ракети і 496 БпЛА. Основним напрямком нічної атаки став Київ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

«Особливість масованої атаки — одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, застосування великої кількості балістики та реактивних БпЛА», — наголосили військові.

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Скільки ракет і дронів запустила Росія:

чотири протикорабельні ракети 3М22 «Циркон» : район пуску — Курська область;

24 балістичні ракети Іскандер-М/С-400 : райони пуску — Брянська і Курська області;

34 крилаті ракети Х-101: район пуску — Вологодська область;

вісім крилатих ракет «Калібр» : район пуску — Новоросійськ;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 : район пуску — Воронезька область;

496 ударних БпЛА, зокрема типу Shahed, «Гербера», «Італмас» тощо із напрямків — Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, окупованого Донецька і Гвардійського (Крим).

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 524 цілі – 48 ракет та 476 безпілотників:

чотири балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

32 крилаті ракети Х-101;

вісім крилатих ракет «Калібр»;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

476 ворожих БпЛА різних типів.

Зазначається, що зафіксовано влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях. Крім того, також падіння збитих уламків збитих дронів сталися на 18 локаціях.

Атака РФ 2 липня — що відомо

Цієї ночі головною ціллю російської армії вкотре став Київ. Від вечора до ночі ворог масовано атакував столицю спочатку дронами, а потім — ракетами. У всіх районах міста фіксують наслідки: виникли пожежі та сильні пошкодження цивільної інфраструктури і житлових будинків. Станом на 09:30 загинуло щонайменше 13 людей.

Сусідня Польща відреагувала на атаку, піднявши військову авіацію у своєму повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки було переведено у стан повної готовності. Після завершення атаки РФ польські військові припинили роботи бойової авіації. Зазначається, що порушень повітряного простору країни не зафіксовано.

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Водночас у Росії зробили цинічну заяву, мовляв, атака «високоточною зброєю» була «відповіддю» на дії України. Після кривавого удару Міноборони РФ звітує, нібито уражено було лише «військові об’єкти». У традиційній манері оборонне відомство Росії цинічно вихвалилося ще й «успішними і точними ударами».

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