Майже 70 років життя: який птах в Україні є довгожителем

Крук / © Суспільне надбання

В Україні є птах, який може прожити понад пів століття. Йдеться про крука — одного з найбільших і найрозумніших представників родини воронових.

Про це в коментарі УНІАН розповіла орнітолог Ганна Кузьо.

За словами фахівчині, у нашій країні можна зустріти трьох пернатих-довгожителів: крука, пугача та орлана-білохвоста. Масштабних досліджень в Україні не проводили, тому точної інформації про рекордний вік цих птахів немає. Натомість західні науковці визначили максимальну зареєстровану тривалість їхнього життя у неволі. Пугач може жити до 68 років, орлан-білохвіст — до 42, а крук — до 69. Таким чином, саме крук вважається справжнім довгожителем серед пернатих.

В Україні круки трапляються повсюди, проте найбільше їх у лісових масивах і Карпатах. Цей птах тяжіє до лісу й зазвичай облаштовує гнізда на високих деревах, з яких добре видно територію довкола. Якщо лісу немає, круки можуть оселитися у лісопосадках чи парках, інколи навіть будують гнізда на опорах ліній електропередач.

Харчування круків дуже різноманітне. Вони всеїдні: можуть ловити мишей на полях, красти пташенят із чужих гнізд, споживати зерно, а також пристосовуються до життя поруч із людиною, харчуючись відходами на смітниках чи кормом для домашніх тварин. Водночас їм обов’язково потрібна білкова їжа.

Цікаво, що на відміну від ворон, галок чи сорок, круки уникають міст. Їхнє життя тісно пов’язане з природними умовами. Випадки проживання в урбанізованих зонах рідкісні. Одним із таких винятків є пара круків, яка вже багато років мешкає на Личаківському кладовищі у Львові.

Фахівці відзначають, що круки — це не лише довгожителі, а й найбільші та найрозумніші птахи серед своїх «родичів» у родині воронових.

