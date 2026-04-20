Майже 70 ударів за день: РФ масовано атакувала Дніпропетровщину, є загиблі

Атака РФ на Дніпропетровщину 20 квітня / © Дніпропетровська ОВА

Реклама

Протягом дня 20 квітня російські війська здійснили майже 70 атак на три райони Дніпропетровської області, застосовуючи артилерію, дрони та авіабомби. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака РФ по Дніпропетровщині — що відомо

Повідомляється, що найбільше від ворожих ударів постраждав Нікопольський район. Там загинули двоє жінок, ще семеро людей були поранені. Двох чоловіків госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також стало відомо про смерть літнього чоловіка, який потрапив під обстріл напередодні.

Реклама

«У лікарні помер 74-річний чоловік, поранений під час ворожої атаки на район вчора ввечері», — повідомив очільник ОДА.

У Криворізькому районі під удар потрапили Кривий Ріг, Грушівська та Зеленодольська громади. Окрім руйнувань інфраструктури, поранення дістав неповнолітній:

«Постраждав 10-річний хлопчик. Він в лікарні у стані середньої тяжкості».

Масштаби руйнувань

За даними Олександра Ганжі, інтенсивність обстрілів була надзвичайно високою:

Реклама

«Майже 70 разів ворог атакував три райони області артилерією, безпілотниками та авіабомбою».

На Нікопольщині пошкоджені підприємство, стадіон, заправка, багатоповерхівки та автомобілі.

На Синельниківщині під вогнем опинилися чотири громади. Один будинок культури повністю зруйнований, інший — пошкоджений. Також постраждали приватні оселі та інфраструктура.

На Криворіжжі зафіксовано пошкодження сонячних панелей, приватних будинків та вантажних автомобілів.

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби, ліквідовуючи наслідки атак та надаючи допомогу постраждалим.

Війна в Україні — останні новини

Реклама

