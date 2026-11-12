Майже 700 тисяч сімей без світла: Зеленський шокував масштабами російських ударів по енергетиці

Удари по енергетиці / © ТСН

Реклама

В Україні внаслідок цілеспрямованих російських атак на енергетичну інфраструктуру майже 700 тисяч сімей залишилися без електропостачання. Лише від початку листопада Росія завдала понад 310 ударів по об’єктах енергетики.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Реклама

Росія понад 310 разів атакувала енергетичні об’єкти

За словами Зеленського, наслідки російських ударів відчувають мешканці багатьох українських регіонів. Складна ситуація склалася, зокрема, на Вінниччині, Рівненщині, Київщині, Дніпропетровщині, Черкащині, Житомирщині, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

Реклама

«Тільки з початку цього місяця Росія цілеспрямовано вдарила більш ніж 310 разів по об’єктах енергетики в Україні. Майже 700 тисяч сімей без електропостачання станом на зараз», — повідомив глава держави.

Він наголосив, що українські служби роблять усе можливе для відновлення електропостачання, однак масштаб пошкоджень потребує додаткової допомоги міжнародних партнерів.

Зеленський обговорив із Макроном підтримку України

Під час зустрічі президенти також обговорили результати багатосторонніх переговорів у Дубліні та скоординували позиції перед засіданням Коаліції охочих у Берліні.

Зеленський наголосив на важливості безпосередньої участі європейських країн у дипломатичних зусиллях щодо завершення війни. За його словами, Європа має бути не просто поінформована про перебіг переговорів, а максимально залучена до процесу.

Реклама

Окремо лідери обговорили ситуацію на фронті та наслідки російських атак на українську інфраструктуру. Президент України підкреслив, що підтримка партнерів залишається критично важливою для подолання енергетичних наслідків російських обстрілів.

Нагадаємо, Литва передасть Україні частину обладнання, необхідного для підтримки енергетичної системи.

Новини партнерів