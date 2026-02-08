"Майже чотири роки — каша і вода": батько морпіха з Одещини про полон і відновлення сина

Обмін полоненими 5 лютого / © Дмитро Лубінець facebook

Звільнений під час обміну полоненими 5 лютого український морський піхотинець Дмитро Шалар наразі перебуває на карантині та проходить початковий етап реабілітації.

Про це повідомив його батько Валерій Шалар кореспонденту «Суспільного».

За словами чоловіка, після повернення з російського полону родина підтримує зв’язок із Дмитром телефоном. Уже в день обміну син сам зателефонував батькам.

«Ми говорили з ним одразу після звільнення. Він зараз відновлюється і телефонує по кілька разів на день», — розповів батько військового.

Обмін полоненими 5 лютого / © Суспільне

Спочатку Дмитро намагався не скаржитися на самопочуття та запевняв, що все гаразд. Згодом стало відомо, що він має проблеми зі здоров’ям — зокрема, із зором та спиною. Як пояснив Валерій Шалар, під час утримання в полоні син часто перебував у карцері, а так званий «суд» на окупованій території засудив його до довічного ув’язнення.

«Погіршився зір, є проблеми зі спиною. Він досі майже не спить — по дві-три години на добу», — зазначив батько.

Окрім цього, організм Дмитра ще не пристосувався до нормального харчування після років полону.

«Зараз годують добре, але він не може нормально їсти. Майже чотири роки — лише каша і вода», — пояснив Валерій Шалар.

Дмитро Шалар потрапив у полон під час оборони Маріуполя у 2022 році, коли йому було лише 20 років. Про те, що син включений до списків на обмін, родина дізналася від Координаційного штабу.

«Ми чекали, але до кінця не вірили. Думали, що це можливо лише після завершення війни. Коли подзвонили й сказали, що він у списку, а потім він сам зателефонував уже з української території — це було неймовірно», — згадує батько.

Під час полону зв’язок із Дмитром вдавалося підтримувати через листи та передачі. Родина розуміла, що вся кореспонденція перевіряється, однак багато чого, за словами батька, було зрозуміло й без прямих слів.

Сам Валерій Шалар — військовий у відставці, який прослужив у ЗСУ 32 роки та брав участь у бойових діях. Через проблеми зі здоров’ям, зокрема перенесений інфаркт, він був звільнений зі служби. Переживання за сина, зазначає чоловік, серйозно вплинули й на стан здоров’я матері Дмитра.

Нині родина планує поїхати до сина, не чекаючи завершення карантинного періоду.

«У нього зараз перший етап реабілітації. Карантин триває 10 діб, загалом — близько трьох тижнів. Але ми хочемо побачити його якнайшвидше», — сказав Валерій Шалар.

Батькам і матерям військових, які досі залишаються в полоні, він радить не втрачати віри.

«Треба чекати, молитися і вірити — і дочекатися», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що з полону повернули морпіха Ескендера Кудусова з Криму, якого РФ засудила до 30 років.

5 лютого, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ.